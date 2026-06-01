Oenorando sur le Sentier de la sigillée : balade commentée, Centre archéologique, Montans

Oenorando sur le Sentier de la sigillée : balade commentée Vendredi 12 juin, 18h15 Centre archéologique Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:15:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:15:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Accompagnés par l’équipe du Centre archéologique, explorez l’oenorando le Sentier de la Sigillée entre récits de fouilles et anecdotes archéologiques, avec une étape aux domaines de Carcenac et à la Croix des Marchands. Chaque domaine pourra proposer une dégustation sur place. Fin du parcours à la buvette de la fête de Montans, dans le village !

Rendez-vous à 18h15 devant le Centre archéologique · Musée au 33 avenue Elie Rossignol.

5km – Niveau facile. Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau

GRATUIT – SUR INSCRIPTION au 05 63 57 59 16.

Centre archéologique 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563575916 »}] Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 (Gaillac-Lavaur)- arrêt » Montans-Bourg »

Accompagnés par l’équipe du Centre archéologique, explorez l’oenorando **le Sentier de la Sigillée** entre récits de fouilles et anecdotes archéologiques, avec une étape aux **domaines de Carcenac et…

© Centre archéologique Montans