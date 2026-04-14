Rencontre intercommunale de prévention routière, Salle polyvalente de Saint- Jean d’Hermine, Puygouzon

Rencontre intercommunale de prévention routière Mercredi 17 juin, 13h30 Salle polyvalente de Saint- Jean d’Hermine Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T13:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Des élèves de CM2, séléctionnés pour la rencontre intercommunale organsée par le service intervention en milieu scolaire de Sud Vendée Littoral, tenteront de se qualifier pour le challenge départemental, via plusieurs épreuves !

Profitez du moment pour venir les encourager, mais aussi pour découvrir la mobilité du territoire !

Au programme : diagnostic vélo pour rouler en sécurité, tests de vélos originaux, casques de réalité virtuelle et lunettes simulant les effets de l’alcool.

Salle polyvalente de Saint- Jean d’Hermine Rue Flandres Dunkerque Puygouzon 81990 Puygouzon Tarn Occitanie

Profitez du moment pour venir les encourager, mais aussi pour découvrir la mobilité du territoire !