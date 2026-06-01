Balade découverte à Cestayrols le 27 Juin à 10h, Place de la mairie de Cestayrols, Cestayrols
Balade découverte à Cestayrols le 27 Juin à 10h, Place de la mairie de Cestayrols, Cestayrols samedi 27 juin 2026.
Balade découverte à Cestayrols le 27 Juin à 10h Samedi 27 juin, 10h00 Place de la mairie de Cestayrols Tarn
Gratuit, sur inscription par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00
Partez pour une agréable promenade au cœur de la nature et du patrimoine local !
Au fil du petit chemin du Puech, laissez-vous guider jusqu’au lavoir de Cestayrols en passant par le Théron. Une belle occasion de découvrir la faune, la flore et le charme authentique du village.
Après la balade, pique-nique convivial (sorti du sac), le café vous sera offert et une visite de l’Église et du village vous sera proposée.
Départ : 10h – Place de la mairie
Durée : environ 2h
Visite de l’église ouverte de 14h à 16h
Venez partager un moment convivial entre nature, découverte et patrimoine !
Pour ceux qui le souhaitent, le restaurant LOU CANTOUN sera ouvert – Réservation conseillée auprès du restaurateur
Place de la mairie de Cestayrols Place de la mairie de Cestayrols Cestayrols 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laurence.pages@cestayrols.fr »}]
Partez pour une agréable promenade au cœur de la nature et du patrimoine local ! circuit balades
MM