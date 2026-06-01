Balade découverte à Cestayrols le 27 Juin à 10h, Place de la mairie de Cestayrols, Cestayrols

Balade découverte à Cestayrols le 27 Juin à 10h Samedi 27 juin, 10h00 Place de la mairie de Cestayrols Tarn

Gratuit, sur inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Partez pour une agréable promenade au cœur de la nature et du patrimoine local !

Au fil du petit chemin du Puech, laissez-vous guider jusqu’au lavoir de Cestayrols en passant par le Théron. Une belle occasion de découvrir la faune, la flore et le charme authentique du village.

Après la balade, pique-nique convivial (sorti du sac), le café vous sera offert et une visite de l’Église et du village vous sera proposée.

Départ : 10h – Place de la mairie

Durée : environ 2h

Visite de l’église ouverte de 14h à 16h

Venez partager un moment convivial entre nature, découverte et patrimoine !

Pour ceux qui le souhaitent, le restaurant LOU CANTOUN sera ouvert – Réservation conseillée auprès du restaurateur

Place de la mairie de Cestayrols Place de la mairie de Cestayrols Cestayrols 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laurence.pages@cestayrols.fr »}]

Partez pour une agréable promenade au cœur de la nature et du patrimoine local ! circuit balades

MM