Fermes en Fête – Domaine de Larroque, Domaine de Larroque, Cestayrols
Fermes en Fête – Domaine de Larroque, Domaine de Larroque, Cestayrols samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Domaine de Larroque Samedi 6 juin, 10h00 Domaine de Larroque Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
De 10h à 18h : découvrez le domaine de Larroque tout au
long de la journée. Dégustation offerte. A 11h et 15h, départ pour une
balade parmi les vignes sur nos côteaux et une visite de la cave, offerts par
le domaine. Apportez votre pique-nique pour le midi, l’équipe
l’agrémentera de quelques vins à déguster.
Domaine de Larroque 81150 Cestayrols Cestayrols 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact.domainedelarroque@gmail.com »}]
Découvrez le domaine de Larroque tout au long de la journée
DR