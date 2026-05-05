Fermes en Fête – Domaine de Larroque, Domaine de Larroque, Cestayrols

Fermes en Fête – Domaine de Larroque Samedi 6 juin, 10h00 Domaine de Larroque Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 10h à 18h : découvrez le domaine de Larroque tout au

long de la journée. Dégustation offerte. A 11h et 15h, départ pour une

balade parmi les vignes sur nos côteaux et une visite de la cave, offerts par

le domaine. Apportez votre pique-nique pour le midi, l’équipe

l’agrémentera de quelques vins à déguster.

Domaine de Larroque 81150 Cestayrols Cestayrols 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact.domainedelarroque@gmail.com »}]

Découvrez le domaine de Larroque tout au long de la journée

DR