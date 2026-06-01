Le Domaine de Larroque vous ouvre ses vignes le 6 juin !, Domaine de Larroque, Cestayrols

Le Domaine de Larroque vous ouvre ses vignes le 6 juin ! Samedi 6 juin, 10h00 Domaine de Larroque Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Patrick vous accueille le samedi 6 juin pour une journée au cœur de ses vins de Gaillac bio. De 10h à 18h, dégustation offerte, et à 11h et 15h départ pour une balade parmi les vignes sur les coteaux et une visite de la cave, offerts par le domaine. Apportez votre pique-nique pour le midi, l’équipe l’agrémentera de quelques vins à déguster.

Domaine de Larroque cestayrols Cestayrols 81150 Tarn Occitanie

Pique-nique dans les vignes bio au Domaine de Larroque portes ouvertes ferme