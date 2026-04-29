Tournoi 2026 de Questions pour un champion Maison des associations Lacaune
Tournoi 2026 de Questions pour un champion Maison des associations Lacaune samedi 20 juin 2026.
Lacaune
Tournoi 2026 de Questions pour un champion
Maison des associations 21, avenue de Naurois Lacaune Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venus de toutes les régions de France, 75 candidats sont en lice sur des thèmes variés de culture générale. Nombre d’entre eux ont participé au jeu TV, ou à des émissions similaires. Les spectateurs sont les bienvenus pour les encourager.
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Maison des associations 21, avenue de Naurois Lacaune 81230 Tarn Occitanie +33 6 76 43 13 72 c.mespoulede@gmail.com
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English : 2026 “Questions pour un champion” Tournament
Coming from all over France, 75 contestants compete in a wide range of general knowledge topics. Many of them have taken part in the TV show Questions pour un champion or similar quiz programmes. Spectators are welcome to come and support them.
L’événement Tournoi 2026 de Questions pour un champion Lacaune a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc
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