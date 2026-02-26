Charcu’trails de Lacaune Lacaune
Charcu’trails de Lacaune Lacaune dimanche 6 septembre 2026.
Lacaune
Charcu’trails de Lacaune
Stade de la Balmette Lacaune Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Charcu’trails se tient le dimanche 6 septembre 2026 au stade de la Balmette à Lacaune (81230). L’événement propose plusieurs formats de course et une randonnée, ainsi que des épreuves pour enfants.
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Stade de la Balmette Lacaune 81230 Tarn Occitanie
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English :
The Charcu’trails takes place on Sunday September 6, 2026 at the stade de la Balmette in Lacaune (81230). The event features several race formats and a hike, as well as events for children.
L’événement Charcu’trails de Lacaune Lacaune a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc
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