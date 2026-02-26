Lacaune

Charcu’trails de Lacaune

Stade de la Balmette Lacaune Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le Charcu’trails se tient le dimanche 6 septembre 2026 au stade de la Balmette à Lacaune (81230). L’événement propose plusieurs formats de course et une randonnée, ainsi que des épreuves pour enfants.

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Stade de la Balmette Lacaune 81230 Tarn Occitanie

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English :

The Charcu’trails takes place on Sunday September 6, 2026 at the stade de la Balmette in Lacaune (81230). The event features several race formats and a hike, as well as events for children.

L’événement Charcu’trails de Lacaune Lacaune a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc