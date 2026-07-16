Découverte immersive de l’histoire locale : un voyage à travers les siècles dans une maison consulaire du XVIe siècle, Mémoires Lacaunaises – Musée histoire et patrimoine, Lacaune

Informations pratiques

Découverte immersive de l’histoire locale : un voyage à travers les siècles dans une maison consulaire du XVIe siècle 19 et 20 septembre Mémoires Lacaunaises – Musée histoire et patrimoine Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion de votre visite, découvrez une maison consulaire du XVIe siècle, datée de 1559 et classée au titre des Monuments historiques, située face à la célèbre fontaine des Pisseurs.

À l’intérieur, 17 salles thématiques vous invitent à explorer les multiples facettes de l’histoire locale : l’enfant sauvage, l’industrie de la laine et des rouets, la salle de classe, les thermes, la Résistance, le Petit Train, et bien d’autres encore.

Les collections exposées présentent des coiffes et vêtements, populaires ou bourgeois, des éléments autour du tissage, de la filature et de l’élevage du mouton, ainsi qu’une sélection d’outils agricoles et artisanaux illustrant les savoir-faire d’autrefois.

Dans ce cadre patrimonial exceptionnel, laissez-vous transporter à travers les époques et découvrez la richesse culturelle et économique de la région.

Mémoires Lacaunaises – Musée histoire et patrimoine Place du Griffoul, 81230 Lacaune Lacaune 81230 Fonlourade Tarn Occitanie http://www.museeduvieuxlacaune.fr Dans une maison consulaire du XVIe siècle face à la fontaine des Pisseurs (1559), 15 salles à thème sont aménagées (l’enfant sauvage, la laine et les rouets, la salle de classe, les thermes, la Résistance, …) à travers les collections de coffres, de vêtements populaires et bourgeois. L’économie locale est évoquée : tissage, filature, élevage du mouton. Des outils agricoles et artisanaux sont également présentés.

À l’occasion de votre visite, découvrez une maison consulaire du XVIᵉ siècle (1559), classée Monument historique, située face à la célèbre fontaine des Pisseurs.

©Musée Mémoires Lacaunaises