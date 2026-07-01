Découvrez les secrets de fabrication du célèbre jambon de Lacaune, Salaisons Oberti, Lacaune

Informations pratiques

Découvrez les secrets de fabrication du célèbre jambon de Lacaune 19 et 20 septembre Salaisons Oberti Tarn

Gratuit. Limité à 35 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets de fabrication du célèbre jambon de Lacaune. Du salage à l’affinage, suivez toutes les étapes de sa confection et pénétrez dans un impressionnant séchoir abritant pas moins de 12 000 jambons.

La visite se poursuit par la découverte de l’espace muséal, où anciennes machines et reconstitutions d’ambiances d’autrefois témoignent de l’histoire et du savoir-faire de cette activité emblématique.

Pour conclure ce moment gourmand, une dégustation vous est proposée en fin de visite.

Salaisons Oberti Chemin de granisse 81230 Lacaune Lacaune 81230 Tarn Occitanie 0647026942 http://www.oberti.fr Musée qui permet de découvrir les secrets de fabrication du jambon de Lacaune. Parking, accès PMR.

Venez decouvrir comment est confectionné le celebre jambon de Lacaune.Du salage à l’affinage en passant par un immense sechoir comportant pas moins de 12000 jambons.Sans oublier la partie musée avec…

©Oberti