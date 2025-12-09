DESPERADO TRAIL MONTAGNE NOIRE 12 ÈME ÉDITION Place du plô Durfort

DESPERADO TRAIL MONTAGNE NOIRE 12 ÈME ÉDITION

Place du plô PLACE DU PLO Durfort Tarn

Début : 2026-06-14 08:00:00

Préparez vos Baskets et partez à l’assaut de Durfort et de la Montagne Noire !

Le Desperado Trail 2026 aura lieu le 14 juin 2026

L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 1er février 2026

Les distances sont adaptées pour permettre au plus grand nombre de profiter des circuits

– 33km 1900d+

– 14km 730d+

– 9km 480d+

Évidement la Rando et l’animation enfants seront toujours au rendez-vous ! 12 .

Place du plô PLACE DU PLO Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 6 03 96 59 85 email@desperadotrail.fr

Get your sneakers ready and set off on an assault on Durfort and the Montagne Noire!

