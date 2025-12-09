DESPERADO TRAIL MONTAGNE NOIRE 12 ÈME ÉDITION Place du plô Durfort
DESPERADO TRAIL MONTAGNE NOIRE 12 ÈME ÉDITION Place du plô Durfort dimanche 14 juin 2026.
Place du plô Durfort Tarn
Tarif : 12 EUR
Début : 14 juin 2026 08:00:00
fin : 14 juin 2026
2026-06-14
Préparez vos Baskets et partez à l’assaut de Durfort et de la Montagne Noire !
Le Desperado Trail 2026 aura lieu le 14 juin 2026
L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 1er février 2026
Les distances sont adaptées pour permettre au plus grand nombre de profiter des circuits
– 33km 1900d+
– 14km 730d+
– 9km 480d+
Évidement la Rando et l’animation enfants seront toujours au rendez-vous ! 12 .
Place du plô Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 6 03 96 59 85 email@desperadotrail.fr
English :
Get your sneakers ready and set off on an assault on Durfort and the Montagne Noire!
