Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE GAME O MARCHE GAME O VERRE Durfort

LE GAME O MARCHE GAME O VERRE Durfort dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : GAME O VERRE

Adresse : 1 Place le Plo

Ville : 81540 Durfort

Département : Tarn

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Durfort

LE GAME O MARCHE

GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Découvrez le marché du Game ô verre à Durfort !
A Durfort, le Game ô Verre organise, tous les dimanches de l’été, un marché sur la place centrale.

Au programme artisanat, bar, snack…

Du 19 juillet au 16 août, assistez aux éditions nocturnes jusqu’à 21h !   .

GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort 81540 Tarn Occitanie   gameoverre.ludogite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Game ô verre market in Durfort!

L’événement LE GAME O MARCHE Durfort a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Durfort (Tarn)