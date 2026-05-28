LE GAME O MARCHE GAME O VERRE Durfort

Durfort

LE GAME O MARCHE

GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:30:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez le marché du Game ô verre à Durfort !

A Durfort, le Game ô Verre organise, tous les dimanches de l’été, un marché sur la place centrale.

Au programme artisanat, bar, snack…

Du 19 juillet au 16 août, assistez aux éditions nocturnes jusqu’à 21h ! .

GAME O VERRE 1 Place le Plo Durfort 81540 Tarn Occitanie gameoverre.ludogite@gmail.com

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English :

Discover the Game ô verre market in Durfort!

L’événement LE GAME O MARCHE Durfort a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE