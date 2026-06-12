Durfort

FÊTE DE L’EAU

Place du Plô DURFORT Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:30:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez vous mouiller à Durfort. Chansons, contes, lecture….

Les Amis du Cuivre organise la Fête de l’Eau à Durfort, le jeudi 23 août. .

Place du Plô DURFORT Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 14 15

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English :

Come and get wet in Durfort. Songs, stories, readings….

L’événement FÊTE DE L’EAU Durfort a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE