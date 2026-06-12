FÊTE DE L’EAU Place du Plô Durfort
FÊTE DE L’EAU Place du Plô Durfort dimanche 23 août 2026.
Durfort
FÊTE DE L’EAU
Place du Plô DURFORT Durfort Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:30:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez vous mouiller à Durfort. Chansons, contes, lecture….
Les Amis du Cuivre organise la Fête de l’Eau à Durfort, le jeudi 23 août. .
Place du Plô DURFORT Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 14 15
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English :
Come and get wet in Durfort. Songs, stories, readings….
L’événement FÊTE DE L’EAU Durfort a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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