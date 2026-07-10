Informations pratiques

Durfort

RANDONNEE DE L’AUTOMNE

FOYER RURAL Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée de l’automne

Pour terminer la période estivale avec dynamisme, la traditionnelle randonnée organisée par et au profit de l’association Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) propose deux boucles au départ de Durfort avec un repas à mi-parcours dans la salle des fêtes des Cammazes.

Accueil à partir de 8h30 au foyer rural, derrière la mairie de Durfort.

Deux parcours le matin 13 km (départ à 9h) et 6 km (départ à 10h)

Descente de 8 km l’après-midi pour rejoindre le point de départ à Durfort.

Menu pause repas à la salle des fêtes des Cammazes (sur le parcours de la randonnée. Au menu buffet apéritif, curry de porc coco/riz, dessert surprise

Tarifs (comprenant le repas et les frais d’inscription)

– adulte 22€

– enfant de 7 à 12 ans 12€

– enfant de moins de 7 ans gratuit

Inscriptions avant le 30 août 2026 en renvoyant le bulletin d’inscription. Renseignements 06 14 25 55 09 ou 05 63 71 63 71 poste 12832 .

FOYER RURAL Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 71 63 71 phi.tarn.asso@gmail.com

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English :

Autumn walk

L’événement RANDONNEE DE L’AUTOMNE Durfort a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE