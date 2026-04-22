CONFÉRENCE MOUSTIQUE TIGRE SALLE VAISSIERE Sorèze

Sorèze

CONFÉRENCE MOUSTIQUE TIGRE

SALLE VAISSIERE Rue des Écoles Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 17:30:00

fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Assistez à la conférence moustique tigre présenté par l’association Vert Ici !

L’association Vert Ici et la Communauté de Communes se mobilisent pour votre santé environnementale.

Le moustique tigre n’est pas un moustique comme les autres petit, rayé noir et blanc, actif le jour, il vient sans bruit … et est porteur potentiel de maladies graves !

Il est présent en France métropolitaine depuis le début des années 2000 dans presque toutes les régions et sa prolifération est un problème de santé publique

L’association Vert Ici et la communauté de communes Aux sources du canal du Midi organisent une conférence animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement en partenariat avec l’ARS et la ville de Revel.

Accès gratuit, ouvert à toutes et tous.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement .

SALLE VAISSIERE Rue des Écoles Sorèze 81540 Tarn Occitanie associationvertici@gmail.com

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English :

Attend the conference on tiger mosquitoes presented by the association Vert Ici!

L’événement CONFÉRENCE MOUSTIQUE TIGRE Sorèze a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE