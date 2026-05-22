Meeting International Lancers du Castres Athlétisme Stade du Travet Castres

Castres

Meeting International Lancers du Castres Athlétisme

Stade du Travet Boulevard Albert Thomas Castres Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Auparavant, chaque année le Castres Athlétisme organisait son Meeting National Elite. En attendant la rénovation de la piste, Nous repartons pour une 3eme édition qualificatif pour les championnats d’Europe de BIRMINGHAM du 10 au 16 aout 2026

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Stade du Travet Boulevard Albert Thomas Castres 81100 Tarn Occitanie +33 6 86 56 10 01 conjungo@yahoo.fr

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English :

In the past, every year Castres Athlétisme organized its Meeting National Elite. Pending renovation of the track, we’re back for a 3rd edition, qualifying for the European Championships in BIRMINGHAM from August 10 to 16, 2026

L’événement Meeting International Lancers du Castres Athlétisme Castres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet