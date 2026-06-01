Visite-conférence : « À la découverte des dernières fouilles de la Forêt de Grésigne et de ses verreries » par Bernard Alet, Président du CAPA, Château de Penne, Penne

Visite-conférence : « À la découverte des dernières fouilles de la Forêt de Grésigne et de ses verreries » par Bernard Alet, Président du CAPA Samedi 13 juin, 15h00 Château de Penne Tarn

Adulte : 7.50€, Réduit (demandeur d’emploi, CMI, étudiant) : 6€, Enfant de 5 à 16ans : 4€, Gratuit pour les moins 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Partez à la découverte des récentes fouilles archéologiques de la Forêt de Grésigne et de l’histoire fascinante de ses anciennes verreries. Cette visite-conférence, animée par Bernard Alet, président du Centre Archologique du Pays Albigeois, vous dévoilera les secrets de ce patrimoine naturel méconnu à travers découvertes, anecdotes et échanges passionnants.

Château de Penne 3 chemin d’Adélays 81140 Penne Penne 81140 Tarn Occitanie 0563557109 https://www.chateau-penne.com/ https://www.instagram.com/chateaudepenne/;https://www.facebook.com/ChateaudePenne [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=c7f0e82f-c517-4d6a-bb72-34e12d8398f6&culture=fr-FR&idoi=0e630995-f002-4673-8c78-fd8fc4cea4c2&idPrestation=20f605c0-fb55-4fef-b212-029c0daba65a&searchFirstAvailableDates=1 »}] Haut-lieu du catharisme situé au cœur des Gorges de l’Aveyron, le Château de Penne est un fleuron de l’architecture militaire du XIIIe siècle, dont les travaux de restauration permettent la sauvegarde et les animations médiévales en été la mise en valeur.

Du 11/07 au 23/08 : c’est l’Été à la Forteresse avec des animations quotidiennes pour vivre le Moyen-âge façon grandeur nature au cœur du château !

Avec des démonstrations et ateliers participatifs dans la reconstitution historique ainsi que des nocturnes les lundis et mercredis et des visites théâtralisées les dimanches.

Une boucle d’environ 20 minutes aménagée sur les buttes du rocher est accessible aux visiteurs du château. Ce sentier paysager complète la visite de la Forteresse au cœur de la nature des gorges de l’Aveyron. Il invite à la promenade sous les chênes pour admirer de nouveaux panoramas sur la vallée mais également les murs d’enceinte découverts lors des fouilles archéologiques. Tout au long du parcours, tables de pique-nique et bancs permettent des haltes.

Depuis juillet 2024, pour couronner le projet colossal de restauration, les portes du nouveau centre d’interprétation sont ouvertes.

– Découvrez les secrets enfouis de ce lieu mythique dans l’espace muséographique : objets trouvés lors des fouilles archéologiques ainsi que mobiliers de collection retraçant la vie quotidienne médiévale qui s’est écoulé il y a des siècles sur cet éperon rocheux renommé.

– Parcourez la fabuleuse évolution de ce promontoire dans la salle des maquettes à travers 3 reproduction des XIIe, XIVe et XIXe siècles.

– Visualisez le film « Histoire d’une Passion » exposant le projet dans sa globalité, les travaux réalisés et l’histoire des lieux avec une projection 3D de la forteresse et alentours.

Pour les groupes et les scolaires, ouvert toute l’année, sur réservation. • Le site n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

• Parkings gratuits au niveau du village, prévoir une dizaine de minutes pour monter à pieds à l’accueil de la Forteresse

• Vous entrez dans un site naturel : prévoir de bonnes chaussures de marche, prévoir de quoi couvrir la tête et une gourde d’eau en cas de fortes températures.

• Nos amis les chiens sont autorisés, tenus en laisse.

Partez à la découverte des récentes fouilles archéologiques de la Forêt de Grésigne et de l’histoire fascinante de ses anciennes verreries. Cette visite-conférence, animée par Bernard Alet, président…

© Jacques Sierpinski