Arth Maël Danse Hopak Rue de l’Écusson Josselin

Arth Maël Danse Hopak Rue de l’Écusson Josselin jeudi 5 mars 2026.

Arth Maël Danse Hopak

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 20:40:00

Date(s) :

2026-03-05

Avec Hopak, Olga Dukhovna s’intéresse à la danse folklorique éponyme héritée des cosaques, composée de sauts et de tours virtuoses. Elle recycle et distord cet héritage emblématique de la culture ukrainienne et, en changeant le contexte, lui donne une nouvelle essence et nécessité.

Les deux danseur et danseuse, accompagnés d’un accordéoniste, nous livrent une pièce au pouvoir politique. Un désir de faire culture et communauté.

Avertissement certaines séquences du spectacle comportent des effets lumineux intenses et produisent un effet stroboscopique.

Tout public dès 10 ans. Sur réservation. À 20h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Arth Maël Danse Hopak Josselin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande