La Trinité-Porhoët

Arth Maël en balade Entre lien et chou veillée repas-spectacle

La Trinité-Porhoët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté. Les artistes partagent leur version épique et trépidante de La Soupe au Caillou, pendant que la soupe confectionnée collectivement mijote. La dégustation délie les langues et ravie les papilles. S’en suit une invitation à se laisser entraîner de nouveau par une musique, un conte, un chant, une marionnette, un refrain, un poème, une rengaine… à connaître et reconnaître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi.

Spectacle présenté par la Compagnie Ocus. Tout public. À 20h30 durée 2h30. Venir avec un légume ! .

La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Arth Maël en balade Entre lien et chou veillée repas-spectacle La Trinité-Porhoët a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande