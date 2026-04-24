Arthur Bacon Au Maquis Plombières-lès-Dijon

Plombières-lès-Dijon

Arthur Bacon

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Ultramusette est le nouveau projet solo d’Arthur Bacon, accordéoniste formé au répertoire musette, au jazz et à l’improvisation. Cette création marque une étape charnière de son parcours pour la première fois, il revient au musette le premier répertoire qu’il a étudié pour en proposer une réinvention contemporaine, sensible et populaire. Il s’agit pour lui de ré-interroger un héritage culturel intime, souvent perçu comme kitsch ou daté, et lui proposer une forme moderne et assumée. .

Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arthur Bacon

L’événement Arthur Bacon Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)