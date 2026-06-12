Stage Le Swing dans la Valse avec Arthur Bacon Au Maquis Plombières-lès-Dijon
Stage Le Swing dans la Valse avec Arthur Bacon Au Maquis Plombières-lès-Dijon mardi 18 août 2026.
Plombières-lès-Dijon
Stage Le Swing dans la Valse avec Arthur Bacon
Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon Côte-d’Or
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-21 13:00:00
Date(s) :
2026-08-18
En groupes de niveaux élaborés à travers des jeux collectifs introduisant en douceur (chant & percussions corporelles), les concepts clés de la pratique de l’accordéon, devenez chercheur en valse musette ! Au cours de cette initiation, trois axes seront abordés construire un phrasé, la poly-rythmie main gauche et main droite, ainsi que l’enrichissement harmonique.
Ce stage s’appuiera sur des répertoires de références (Viseur, Privat & Murena) ainsi que sur des compositions originales d’Arthur Bacon, accordéoniste compositeur et animateur du stage (en concert le 21 août au Maquis).
Un seul objectif trouver la danse ! .
Au Maquis 51 Chemin de Contre Halage du Canal Plombières-lès-Dijon 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@zutique.com
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English : Stage Le Swing dans la Valse avec Arthur Bacon
L’événement Stage Le Swing dans la Valse avec Arthur Bacon Plombières-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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