Informations pratiques

Grandvilliers

Arthur’s Day Festival

Suare F. Lemaire Grandvilliers Oise

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Deux soirées ROCK explosives les 18 et 19 septembre 2026 à Grandvilliers dans l’Oise, into the wild !

L’Arthur’s Day Festival c’est du ROCK, dans une ambiance irish pub !

Reconnu que ce soit par le public, les artistes, les techniciens, comme un festival qui a tout d’un grand, l’Arthur’s Day Festival se projette dans une 15ème édition, déterminé à offrir du live, avec le meilleur accueil possible au public, autour d’artistes régionaux et d’artistes de renommée nationale.

Deux soirées ROCK explosives les 18 et 19 septembre 2026 à Grandvilliers dans l’Oise, into the wild !

L’Arthur’s Day Festival c’est du ROCK, dans une ambiance irish pub !

Reconnu que ce soit par le public, les artistes, les techniciens, comme un festival qui a tout d’un grand, l’Arthur’s Day Festival se projette dans une 15ème édition, déterminé à offrir du live, avec le meilleur accueil possible au public, autour d’artistes régionaux et d’artistes de renommée nationale. .

Suare F. Lemaire Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France

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English :

Two explosive ROCK nights on September 18 and 19, 2026, in Grandvilliers, Oise—into the wild!

The Arthur’s Day Festival is all about ROCK, in an Irish pub atmosphere!

Recognized by audiences, artists, and technicians alike as a festival that has it all, the Arthur’s Day Festival is gearing up for its 15th edition, determined to offer live performances and the best possible experience for the audience, featuring both regional and nationally renowned artists.

L’événement Arthur’s Day Festival Grandvilliers a été mis à jour le 2026-06-29 par Marquetteurs