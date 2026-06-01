Artichaut – Apéros chez les artisans de Belleville

Cet été, on vous invite à pousser les portes des ateliers du quartier pour un verre, une rencontre, une découverte. De juin à fin juillet, une suite d’apéros gratuits vous emmène chez des artisanes et artisans qui ouvrent leurs espaces le temps d’une soirée : expos, démos, échanges, et bonne humeur au programme.

Entrée libre & gratuite. L’occasion de discuter avec des créateurs passionnés et de découvrir leur savoir-faire.

️ Le programme

18 juin — Rue Rébéval, Paris 19e

79/88 rue Rébéval, 75019 Paris

L’Atelier du Temps — Un cabinet de curiosités à ciel ouvert, où chaque objet chinée est mis en scène comme une scénographie par Alain, peintre de formation devenu brocanteur dans l’âme.

— Un cabinet de curiosités à ciel ouvert, où chaque objet chinée est mis en scène comme une scénographie par Alain, peintre de formation devenu brocanteur dans l’âme. Le Bar à Broder — Atelier de broderie personnalisée niché à Belleville, créé par Sabrina et Marie-Catherine, deux amies passionnées de mode, d’art et d’artisanat.

Concert à 20h chez L’Atelier du Temps. Une belle façon de finir la soirée !

24 juin — Rue Julien Lacroix, Paris 20e

6 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris

The Analog Club — Boutique, galerie et communauté dédiée à la photographie argentique : appareils photo, tirages, livres et cours pour les amoureux du film.

— Boutique, galerie et communauté dédiée à la photographie argentique : appareils photo, tirages, livres et cours pour les amoureux du film. Le SEL — Laboratoire argentique pensé pour la transmission, ouvert aux débutants comme aux professionnels, sous les lumières inactiniques et avec le goût des choses bien faites.

2 juillet — Rue Ramponeau, Paris 20e

47 ter / 49 Rue Ramponeau, 75020 Paris

Atelier Julie Lecoeur — Julie crée des pièces textiles uniques en lin — bouillottes, décorations, fleurs — avec une douceur et un savoir-faire artisanal cultivés depuis 2013.

— Julie crée des pièces textiles uniques en lin — bouillottes, décorations, fleurs — avec une douceur et un savoir-faire artisanal cultivés depuis 2013. Alexis Parmantier — Créateur de lampes interactives nées du tressage, Alexis transforme des tambours en œuvres lumineuses uniques mêlant geste traditionnel et électronique.

9 juillet — Rue des Envierges, Paris 20e

24 Rue des Envierges, 75020 Paris

Elena BM — Ex-pâtissière reconvertie en céramiste et illustratrice, Elena crée des pièces joyeuses et graphiques peuplées d’animaux, cuites dans son four avec tout son univers.

16 juillet — Rue Rébéval, Paris 19e

57 Rue Rébéval, 75019 Paris

Atelier Alice Hubert — Diplômée en ciselure, Alice crée des bijoux uniques aux couleurs éclatantes, nourris par sa passion pour l’archéologie et son âme d’enfant rêveuse.

23 juillet — Rue Sainte-Marthe, Paris 10e

7/8 Rue Sainte-Marthe, 75010 Paris

Le Garage Litho — Moé et Martin pratiquent la lithographie, une technique d’impression vieille de plus de deux siècles, sur pierre calcaire et presse semi-automatique de 1920.

— Moé et Martin pratiquent la lithographie, une technique d’impression vieille de plus de deux siècles, sur pierre calcaire et presse semi-automatique de 1920. Amulette ☕ — Café de caractère du 10e, Amulette propose des espressos soignés préparés avec des grains de Plural sur machine La Marzocco, accompagnés de douceurs sucrées et salées. Un espace chaleureux, ouvert depuis septembre 2025, qui accueille tout le monde — y compris vos compagnons à quatre pattes.

Évènement en partenariat avec l’Association des Artisans de Belleville et l’Office de Tourisme Paris Je t’aime.

Cet été, les ateliers du quartier ouvrent leurs portes le temps d’un apéro — de juin à juillet, partez à la rencontre des artisans de Belleville et d’ailleurs autour d’un verre, d’une expo ou d’une démo.

Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

jeudi

de 18h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T18:30:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00;2026-06-25T18:30:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00;2026-07-02T18:30:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-09T18:30:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00;2026-07-16T18:30:00+02:00_2026-07-16T21:30:00+02:00;2026-07-23T18:30:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00



https://www.monbendo.fr/events/artichaut-2026 +33651317998 nicolo.gionfra@monbendo.fr



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