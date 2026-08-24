Article 353 du code pénal Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Article 353 du code pénal Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Polar / Théâtre policier. Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Article 353 du code pénal

Polar / Théâtre policier

Adaptation d’Emmanuel Noblet

Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi. La rade de Brest, des habitants manipulés par un promoteur immobilier, la faillite, la vengeance d’un ﬁls… voilà le décor de ce polar breton. Après avoir jeté l’escroc à la mer, Martial Kermeur est arrêté par la police. Devant le juge, il retrace les événements qui l’ont mené jusque-là.

Peut-on pardonner un meurtre à un homme ordinaire qui a commis un crime après avoir été trahi ?

Une incarnation magistrale. LA TERRASSE

Le texte de Tanguy Viel sublimé il faut voir Vincent Garanger dans Article 353 du code pénal pour comprendre à quoi ressemble un grand acteur de théâtre. LES INROCKUPTIBLES

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Article 353 du code pénal Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Crime fiction / Detective drama. A heart-wrenching dilemma between empathy and the law.

L’événement Article 353 du code pénal Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha