Séances de bibliorelaxation Adultes Place du Marché Le Molay-Littry
jeudi 17 septembre 2026 · Place du Marché · Le Molay-Littry
Informations pratiques
Le Molay-Littry
Séances de bibliorelaxation Adultes
Place du Marché Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-11-05 2026-12-01
Alliant lecture à voix haute et jeux ludiques de relaxation, la bibliothérapeute emmène enfant et parent dans un voyage autour de l’imaginaire et de la détente. La bibliothérapeute utilise le livre comme un outil de soin et de bien-être.
Alliant lecture à voix haute et jeux ludiques de relaxation, la bibliothérapeute emmène enfant et parent dans un voyage autour de l’imaginaire et de la détente. La bibliothérapeute utilise le livre comme un outil de soin et de bien-être. .
Place du Marché Médiathèque intercommunale Renée Duval Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 21 42 27 mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr
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English : Séances de bibliorelaxation Adultes
Combining reading aloud and playful relaxation games, the librarian takes child and parent on a journey of the imagination and relaxation. The librarian uses books as a tool for care and well-being.
L’événement Séances de bibliorelaxation Adultes Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Isigny-Omaha
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