Articlub : Protégez votre activité face aux cybermenaces !, Chambre Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés

Articlub : Protégez votre activité face aux cybermenaces ! Jeudi 16 avril, 18h00 Chambre Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne Val-de-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne vous invite à un Articlub exclusif dédié aux artisans, en partenariat avec le Réseau RECYM (réseau d’experts en cybersécurité soutenu par le ministère de l’Intérieur).

Une soirée pour anticiper les cybermenaces et protéger concrètement votre activité.

Jeudi 16 avril à 18h

En présentiel – 27 avenue Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Événement gratuit

Au programme :

Comprendre le contexte actuel de la cybercriminalité

Mettre en place des bonnes pratiques pour éviter les attaques

Savoir réagir efficacement en cas d’incident

Identifier les leviers psychologiques utilisés par les cybercriminels

Connaître les démarches essentielles, notamment le dépôt de plainte

Un rendez-vous essentiel pour sécuriser votre entreprise et travailler en toute sérénité.

Inscription recommandée – places limitées !

Chambre Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 27 avenue Raspail 94100, Saint-Maur-Des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ek9I3vvEzU20wuGfKw6IHl2Oo88WRKhNkuRXfqozVbhUNFJUNUVCNVk1T1paSEtVUExLOVBBR0kxWSQlQCN0PWcu&route=shorturl »}]

La CMA du Val-de-Marne, en partenariat avec le Réseau RECYM, vous propose un Articlub pour comprendre les cybermenaces et protéger votre entreprise. Événement gratuit sur inscription.