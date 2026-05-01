Artisanat & Terroirs Puces des couturières RUE DES PERLES Cheniménil

Cheniménil

Artisanat & Terroirs Puces des couturières

RUE DES PERLES MAISON DES ASSOCIATIONS Cheniménil Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

– 4ème édition ARTISANATS & TERROIRS avec 34 exposants présentant des bières artisanales, thé & tisane, miel, articles de décoration, création d’objets divers en tout matériaux, savons, sirop, plans de tomates.

Démonstration de tournage sur bois et poteries.

Cette manifestation se déroulera en extérieur dans les rues de la Mairie et des Perles

– 1er PUCES DES COUTURIERES avec 16 exposants à l’intérieur de la Maison des Associations.

BUVETTE ET RESTAURATION

Au menu

Assiette Vosgienne (Echine fumé, salade de pommes de terre, salade et Munster).

DESSERT GAUFRESTout public

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RUE DES PERLES MAISON DES ASSOCIATIONS Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 6 85 63 81 16

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English :

– 4th edition of ARTISANATS & TERROIRS with 34 exhibitors presenting craft beers, tea & herbal tea, honey, decorative items, creation of various objects in all materials, soaps, syrup, tomato plans.

Woodturning and pottery demonstrations.

This event will take place outdoors in the Rue de la Mairie and Rue des Perles

– 1st PUCES DES COUTURIERES with 16 exhibitors inside the Maison des Associations.

REFRESHMENTS AND CATERING

On the menu

Assiette Vosgienne (smoked loin, potato salad, salad and Munster cheese).

DESSERT: WAFFLES

L’événement Artisanat & Terroirs Puces des couturières Cheniménil a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES