Informations pratiques

Condorcet

Artistes au village

Condorcet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’atelier de loisirs Créatifs organise un Marché Artisanal avec des Peintres et Créateurs. Emplacement gratuit sur réservation. Petite restauration et buvette sur place.

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Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 22 43 71 atelierloisirscreatifs26110@gmail.com

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English :

L’atelier de loisirs Créatifs organizes a Craft Market with Painters and Designers. Free space on reservation. Snacks and refreshments on site.

L’événement Artistes au village Condorcet a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale