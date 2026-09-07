Artistes en herbe : Portraits de nature, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc
lundi 26 octobre 2026 · Le Taillan-Médoc - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
Artistes en herbe : Portraits de nature Lundi 26 octobre, 14h00 Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
Pendant une séance au fil de ce que nous offre la nature en instantanné, venez apprendre à croquer au crayon les beautés qu’elle sait nous offrir.
Animation initialement prévue le 2 août reportée au lundi 26 octobre à 14h.
Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://terreetocean.fr »}]
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Elise Genot, Bordeaux Métropole
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