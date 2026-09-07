La Nuit des bibliothèques : retro gaming et polcazoom, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc
samedi 3 octobre 2026 · Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
La Nuit des bibliothèques : retro gaming et polcazoom Samedi 3 octobre, 17h30 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00
Des bornes d’arcade, un coin photobooth pour fêter cette 10ème édition, et plein d’autres choses à découvrir sur place ! à partir de 17h30
Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine
Du retro gaming pour tous, le polcazoom (photobooth surprise concocté par l’équipe) et le montage vidéo des 10 ans ! retrogaming Photobooth
canva
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