AGENDA · Le Taillan-Médoc
La Nuit des bibliothèques : tatouages éphémères des Skinjakin, Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc
samedi 3 octobre 2026 · Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
La Nuit des bibliothèques : tatouages éphémères des Skinjakin Samedi 3 octobre, 18h00 Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Envie d’un tatoo éphèmère ? Les skinjakin sont là pour l’imaginer et le dessiner !
Ludo-médiathèque du Taillan-Médoc 8 rue de Calavet Le Taillan-Médoc 33320 Hontane Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les Skinjakin seront là pour ambiancer la soirée avec leur tatoos !
Skinjakin
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