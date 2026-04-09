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ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut

ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut dimanche 10 mai 2026.

Adresse : COLO DU CAGIRE

Ville : 31160 Juzet-d'Izaut

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Juzet-d’Izaut

ARTISTES SORTONS DU BOIS

COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Artistes sortons du bois à Juzet-d’Izaut !
Artistes, sortons du bois à Juzet-d’Izaut !

Une journée pour se rencontrer, échanger et imaginer ensemble des actions de défense de la culture.
Au programme réflexion collective et autofinancement autour de la création bénévole d’une œuvre éphémère à la Colo du Cagire.

Et pour finir en convivialité auberge espagnole.   .

COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie   sortonsdubois@gmail.com

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English :

Artists come out of the woodwork at Juzet-d’Izaut!

L’événement ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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