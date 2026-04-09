ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut
ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut dimanche 10 mai 2026.
Juzet-d’Izaut
ARTISTES SORTONS DU BOIS
COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Artistes sortons du bois à Juzet-d’Izaut !
Artistes, sortons du bois à Juzet-d’Izaut !
Une journée pour se rencontrer, échanger et imaginer ensemble des actions de défense de la culture.
Au programme réflexion collective et autofinancement autour de la création bénévole d’une œuvre éphémère à la Colo du Cagire.
Et pour finir en convivialité auberge espagnole. .
COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie sortonsdubois@gmail.com
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English :
Artists come out of the woodwork at Juzet-d’Izaut!
L’événement ARTISTES SORTONS DU BOIS Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE