PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE

RDV PLACE DE LA MAIRIE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Une belle aventure vous attend dans les Pyrénées à 1h de Toulouse !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Pour découvrir encore plus en profondeur le milieu souterrain, et commencer à se familiariser avec les techniques de progression sur corde cette demi-journée d’initiation est idéale pour tous, dont les débutant à partir de 12 ans. .

RDV PLACE DE LA MAIRIE Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A great adventure awaits you in the Pyrenees, just 1 hour from Toulouse!

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE