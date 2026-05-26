SUNSET AU CAGIRE Juzet-d’Izaut
SUNSET AU CAGIRE Juzet-d’Izaut mercredi 15 juillet 2026.
Juzet-d’Izaut
SUNSET AU CAGIRE
Juzet-d’Izaut Haute-Garonne
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Le Cagire au soleil couchant !
Une micro aventure hors-norme attend les sportifs. Partez à l’assaut du plus célèbre sommet du Comminges, situé à moins d’1h30 de voiture de Toulouse. Tant sa forme pyramidale bien reconnaissable depuis la plaine que sa vue époustouflante sur la plaine et sur les haut sommets le rendent si spécial. Après une montée exigeante, quoi de mieux que de savourer un pique-nique sélectionné de produits du terroir avec ce panorama en admirant le coucher de soleil derrière les montagnes, et de redescendre au crépuscule, à la frontale?
Infos pratiques Départ 18h de Juzet-d’Izaut Retour pour 22h45 Minimum 3 personnes Maximum 8 personnes Distance 8km Dénivelé 1000m Tarif 45€/pers repas inclus Matériel chaussures, bâtons, eau et lampe frontale. 45 .
Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com
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English :
Cagire at sunset!
L’événement SUNSET AU CAGIRE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE