Sénaillac-Lauzès

Artix en fête

Artix Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le village d'Artix se met en fête ce week-end ! Venez nombreux profiter de deux jours de convivialité et de bonne humeur.

Un week-end comme on les aime, entre voisins et amis ! On vous attend !

Le village d'Artix se met en fête ce week-end ! Venez nombreux profiter de deux jours de convivialité et de bonne humeur.

Un week-end comme on les aime, entre voisins et amis ! On vous attend !

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Artix Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 08 50 41 70

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English :

The village of Artix is celebrating this weekend! Come one, come all to enjoy two days of fun and good cheer.

It’s the kind of weekend we love, spent with neighbors and friends! We’re looking forward to seeing you!

L’événement Artix en fête Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat