ARTnimaux ! Mythologie et idéologie Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Mythologie et idéologie

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 12:15:00

fin : 2026-11-19 12:45:00

Date(s) :

2026-11-19

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les ANIMAUX dans la MYTHOLOGIE et l’IDEOLOGIE sont nos guides de visite, suivez-les, nous évoquerons l’animal symbole.

En premier lieu dans la mythologie où ils fourmillent littéralement qu’ils soient réels ou fantastiques. Le champion toutes catégories des métamorphoses animales est sans conteste Zeus qui, sous les atours d’un magnifique taureau, enleva la belle Europe comme sur cette assiette exceptionnelle en majolique d’Urbino datée de 1545. On s’intéressera aussi à Diane chasseresse accompagnée inévitablement par un chien.

En matière d’idéologie et de symbolique animale, l’Histoire politique de France s’avère féconde à l’instar de ce coq posé sur un canon, image de résistance par excellence, ou de ce chat et ce chien réconciliés sur les faïences de Nevers révolutionnaires. L’aigle trouvera quant à lui toute sa place dans la personnification de l’Empire et de son guide suprême. Les animaux deviennent aussi acteurs de fables, de bandes dessinées ou de légendes, tels ces lupins du Berry mis en scène par Georges Sand et illustré par son fils. Ils incarnent enfin parfois un message marketing, deviennent icônes de la publicité à l’image du savon Le Chat, jouant ainsi sur la légendaire propreté et douceur de l’animal pour vendre un produit.

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : ARTnimaux ! Mythologie et idéologie

L’événement ARTnimaux ! Mythologie et idéologie Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)