ARTnimaux ! Oiseaux Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Oiseaux

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 12:15:00

fin : 2026-10-22 12:45:00

Date(s) :

2026-10-22

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les OISEAUX sont nos guides de visite, suivez-les !

Il s’agit là peut-être, avec les insectes, des animaux qui partagent le plus nos vies au quotidien, tant il n’est pas rare de voir ou d’entendre un oiseau lorsque l’on met le nez dehors, que l’on soit d’ailleurs rat des villes ou rat des champs. Cette proximité parfois inconsciente s’exprime jusque dans les expressions que nous utilisons, frisant parfois le mimétisme. Jugez plutôt avoir une cervelle de moineau, bailler aux corneilles, être gai comme un pinson, le vilain petit canard, pris pour un pigeon, une caille, un perdreau de l’année, une bécasse, une poule mouillée, une tête de linotte, faire dodo, l’autruche, pousser des cris d’orfraie… ils sont nombreux ces oiseaux à finalement caractériser l’Homme, souvent négativement d’ailleurs, il faut bien le dire !

Pour les besoins de cette courte intervention du midi, nous éviterons de nous répéter à l’image du perroquet sur cette faïence de Nevers, nous vous proposerons de gazouiller avec le rouge-gorge de Moreau-Nélaton, de faire le pied de grue devant un chandelier en bronze, de jacasser autour d’un vase de Delft à décor d’une pie ou de glatir à la lecture visuelle de la fable de l’aigle, promis on ne vous volera pas dans les plumes !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : ARTnimaux ! Oiseaux

L’événement ARTnimaux ! Oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)