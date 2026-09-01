ART’R 2026 /« Après le lac » – Compagnie entre chien et loup

Informations pratiques

Après le lac nous embarque dans une représentation théâtrale et visuelle protéiforme au cœur d’une forêt, pour une expérience immersive en mouvement entre lumière diurne et nuit qui s’installe profondément. Nous découvrons l’histoire de Petite Boîte d’Os, fille d’un pasteur, que l’on suit de sa naissance à ce que l’on peut croire être sa mort. Elle évolue à travers un monde étrange et fantastique, à la lisière de l’espérance, dans un ancien village recouvert depuis longtemps par la forêt.

Spectacle en forêt

Jeudi 24 et Vendredi 25 septembre à 19h et 19h30 Bois de Clamart, Clamart (92)

Point de RDV dévoilé après inscription

inscription obligatoire sur communication@artr.fr

(jauge très limitée)



Durée : 2h

Gratuit à partir de 14 ans

Dirigée par Camille Perreau, scénographe et plasticienne, la Cie Entre chien et loup développe des projets au croisement du théâtre, de la musique et de l’art plastique, à destination du tout public ou du jeune public, pour des lieux non dédiés uniquement, en rue, salles de classes ou espaces naturels.

cie-entrechienetloup.net

En co-accueil avec l’Échapée, Scène conventionnée d’intérêt national – Art et création à Châtillon (92)

Remerciements à l’Office national des forêts

Représentations d’« Après le lac », de la Compagnie Entre Chien et Loup dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Automne 2026.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h30 à 22h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

(jauge très limitée)

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:30:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00



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