ART’R 2026 / « BERCEUSES (GANG) » – Collectif la horde dans les pavés

Informations pratiques

Depuis 2014, Art’R, saison et lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris (75) et Le Moulin Fondu, Oposito -Centre national des arts de la rue et de l’espace public à Gonesse (95) s’associent pour développer des actions d’accompagnement de projets artistiques dédiés à l’espace public.

Après

avoir été accueilli en résidence de création au printemps dans le cadre

de la saison d’Art’R et du Moulin Fondu, Oposito, BERCEUSES (GANG) est

de retour cet automne pour rencontrer le public.

Le spectacle se penche sur l’adolescence et se construit autour d’un conte.

Ce

soir, un groupe d’adolescent.e.s se réunit. Suite à la disparition

d’une des leurs, iels ont mis en place un rituel lumineux pour lui

rendre hommage. Mais ce soir-là, une proposition remet en question

l’équilibre du groupe : c’est l’occasion de déchirements, de remises en

question, de fuites en avant mais aussi d’acceptation de la lumière, de

retrouvailles apaisées et de chants dans la nuit.

Cirque en déambulation nocturne

Mardi 15 et mercredi 16 septembre à 20h45

Rdv au 2 rue de la Clôture, Paris 19e Durée : 1h15

Gratuit et tout public

La horde dans les pavés est un collectif d’intervention acrobatique créé en

2020, qui défend une écriture collective et attache une grande importance à

l’improvisation. Inspiré du cirque, du parkour, de la grimpe urbaine et de la

danse, il fait expérience de la rue et de la rue une expérience.

www.full-full.fr

En partenariat avec l’Espace Périphérique (Ville de Paris – la Villette)

Avec le soutien de l’ONDA



Représentations de « BERCEUSES (GANG) », du Collectif la horde dans les pavés dans le cadre de l’Association d’Idées pour l’Espace Public avec la saison Art’R et Le Moulin Fondu, Oposito – CNAREP

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h45 à 22h00

Le mardi 15 septembre 2026

de 20h45 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T23:45:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T20:45:00+02:00_2026-09-15T22:00:00+02:00;2026-09-16T20:45:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00



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