Plobannalec-Lesconil

Arts au jardin

Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Programme

– Invité d’honneur Hervé Guirriec, éditeur et écrivain qui dédicacera ses livres et animera des jeux sur les plantes.

– Exposition et vente de produits locaux et d’artisanat bijoux, tourneur sur bois, vannerie nichoirs, perles de verres, savons végétaux, sculpture, maraîcher, légumes… Univers gourmand.

– Déambulation poétique par Marie-José El-Iman.

– Troc de plantes et d’outils de jardin organisé par l’AVF (Accueil des Villes Françaises) du pays bigouden. Lien social et moments conviviaux.

– Atelier “Couleurs et empreintes végétales” à 11h et 15 h, animé par Martine Bervas. À partir de 5 ans et sur réservation (participation 5 €)

– Exposition de tableaux des peintres de l’Atelier Les Talents Dévoilés.

Cartes/photos des fleurs et plantes du Manoir

Une petite restauration sur place est prévue crêpes sucrées, popcorn, boissons bretonnes,…

Entrée libre

Parking

Quelques mots sur le Manoir de Kerhoas

Construit au XVème siècle, c’est l’archétype du manoir cornouaillais, à la fois

demeure seigneuriale défensive et domaine agricole.

Les bâtiments sont organisés autour d’une cour centrale. Il existe encore le four à pain, la fontaine, une grange, un verger. Un grand airial est aménagé de bancs et de tables pour accueillir les randonneurs sur le parcours du Ster.

Organisé par l’association PAMK (Patrimoine Animation Manoir de Kerhoas) .

Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 32 82 49 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts au jardin

L’événement Arts au jardin Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Destination Pays Bigouden