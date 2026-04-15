Arts aux Jardins, Le jardin d’Adoué, Lay-Saint-Christophe

Arts aux Jardins 5 – 7 juin Le jardin d’Adoué Meurthe-et-Moselle

prix d’entrée : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une bonne trentaine d’artistes et artisans d’art, représentant des spécialités très différentes, telles que la céramique, la sculpture, la vannerie, le tissage, la gravure et bien d’autres encore investiront le Jardin d’Adoué tout le week-end. Ambiance artistique, conviviale et champêtre garantie !

Démonstration de vannerie, de poterie et de forge.

Le jardin d’Adoué 8, chemin du Rupt d’Adoué, 54690 Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 22 68 12 http://www.jardin-adoue.com Élu jardin préféré des Français en 3e position en 2014, quelle meilleure reconnaissance ? Monique Chevry l’a transformé et agrandi au gré des opportunités, elle a su apprivoiser son relief, laisser la source et le plan d’eau le revigorer et lui apporter une douce poésie. Il atteint aujourd’hui sa maturité après près de 30 années de recherches, de plantations, de joies et d’espoirs, rarement déçus. Les arbres et arbustes y montrent désormais leur toute puissance, les floraisons et les parfums qui se révèlent presque toute l’année au fil des saisons surprennent les yeux et l’odorat. Ce lieu privilégié de rencontres entre jardiniers et amis passionnés était prédestiné à se laisser envahir par des artistes et artisans pour y exposer leurs œuvres. Une belle évidence. Parking

Une bonne trentaine d’artistes et artisans d’art, représentant des spécialités très différentes, telles que la céramique, la sculpture, la vannerie, le tissage, la gravure et bien d’autres encore le …

Hippolyte Bergamaschi