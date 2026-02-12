ARTS CULTURE ENVIRONNEMENT MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez

ARTS CULTURE ENVIRONNEMENT

MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-30

L’association Créagir pour le vivant est un collectif d’éco-artistes concernés par les enjeux écologiques et environnementaux et animés par la recherche-création écosensible en lien avec le monde vivant.

CREAgir pour le vivant (1901) entend faire dialoguer les arts, la culture et l’environnement en se mettant à l’écoute des êtres vivants avec qui nous partageons le même territoire et la même histoire.

Installé au creux des vallées pyrénéennes, tout contre la montagne de marbre, la thématique HABITER EN OISEAU penser le territoire emprunte à Vinciane Despret les notions de faire territoire et de vivre ensemble

CREAgir pour le vivant porte un programme de résidences d’artistes au Moulin des Arts de St-Béat-Lez. Installé au creux des vallées pyrénéennes, tout contre la montagne de marbre, CREAgir entend faire dialoguer les arts, la culture et l’environnement en se mettant à l’écoute des êtres vivants avec qui nous partageons le même territoire et la même histoire.

Habiter en oiseau penser le territoire emprunte à Vinciane Despret les notions de faire territoire et de vivre ensemble .

Les attendus

La prise en compte du contexte territorial- l’inscription locale des recherches artistiques- la production ’œuvres nouvelles- la présence, comprenant des temps de rencontres et d’ateliers- une action d’éducation artistique et culturelle écoresponsable .

MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie creagirpourlevivant@gmail.com

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English :

The association Créagir pour le vivant is a collective of eco-artists concerned with ecological and environmental issues and driven by ecosensitive research-creation in connection with the living world.

L’événement ARTS CULTURE ENVIRONNEMENT Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE