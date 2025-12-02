FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez

FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE

Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Saint-Béat Lez, capitale du marbre pyrénéen, accueille la 26° édition du Festival de la Sculpture et du Marbre .

Comme chaque été, plusieurs lieux d’exposition-vente sont proposés dans plusieurs communes à Saint-Béat-Lez, à Bagnères-de-Luchon et à Saint-Bertrand-de-Comminges.

À Saint-Béat-Lez vous pourrez également profiter d’un symposium de sculpture durant lequel des artistes internationaux réaliseront des œuvres monumentales. Des stages et des initiations à la sculpture sont proposés durant les trois semaines du Festival.

Lieux et horaires d’ouverture

Saint-Béat-Lez tous les jours 10h30 à 12h30 15h à 19h, à la médiathèque, au moulin des arts et au jardin des missions

Bagnères-de-Luchon du mardi au samedi 11h à 12h30 15h à 19h, à la maison du curiste

Saint-Bertrand-de-Comminges 10h à 19h, dans le cloître (entrée payante) .

Saint-Béat Lez, capital of Pyrenean marble, hosts the 26th Festival of Sculpture and Marble.

