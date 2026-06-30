Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya Saint Pantaléon Autun
samedi 25 juillet 2026 · Saint Pantaléon · Autun
Informations pratiques
Autun
Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya
Saint Pantaléon Parc Shuman Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.
Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !
Retrouvez le programme détaillé prochainement. .
Saint Pantaléon Parc Shuman Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya
L’événement Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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