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AGENDA · Autun

Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya Saint Pantaléon Autun

samedi 25 juillet 2026 · Saint Pantaléon · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Saint Pantaléon
Adresse
Parc Shuman
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya

Saint Pantaléon Parc Shuman Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.
Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !

Retrouvez le programme détaillé prochainement.   .

Saint Pantaléon Parc Shuman Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya

L’événement Arts de la Rue Shake shake shake de la cie Pakipaya Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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