Visite guidée Drôles d’oiseaux, lumière sur une collection exotique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun

Visite guidée Drôles d’oiseaux, lumière sur une collection exotique

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Les oiseaux exotiques du muséum se révèlent à vous. En suivant le guide dans les étapes du chantier des collections, vous découvrirez une sélection chatoyante d’oiseaux des quatre coins du monde, présentés sous leur plus beau jour. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Drôles d’oiseaux, lumière sur une collection exotique

L’événement Visite guidée Drôles d’oiseaux, lumière sur une collection exotique Autun a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)