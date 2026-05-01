Les Caractères L’histoire du soldat Théâtre Municipal Autun
Les Caractères L’histoire du soldat Théâtre Municipal Autun mercredi 20 mai 2026.
Autun
Les Caractères L’histoire du soldat
Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 21:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Deux pièces musicales inspirées de la littérature mettent en scène des personnages incarnés par l’orchestre et un narrateur Les Caractères de Jean-Luc Girard, d’après La Bruyère, dresse un portrait musical de figures comme Arrias, Giton ou Gnathon, dans un jeu d’écoute ludique. L’Histoire du soldat, inspirée d’un conte russe et mise en musique par Stravinsky, mêle théâtre et musique pour raconter la lutte d’un soldat contre le Diable.
Une soirée mêlant narration, musique et mise en scène visuelle.
Collectif Licht Ensemble de 30 jeunes musicien·ne·s professionnel·le·s dédié·e·s au répertoire contemporain, du XXe siècle à aujourd’hui.
Direction Bastien Baracco
Récitant Mouss Zouheyri .
Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.saison@autun.com
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English : Les Caractères L’histoire du soldat
L’événement Les Caractères L’histoire du soldat Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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