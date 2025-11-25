Dégustation thématique Xérès, les secrets de l’Andalousie Laly Autun

Dégustation thématique Xérès, les secrets de l’Andalousie

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

2026-05-15 19:15:00

fin : 2026-05-15

2026-05-15

Si singuliers et si méconnus, les vins de Xérès offrent une diversité incroyable. Parfois déroutant seuls, ils offrent des accords mets-vins magistraux. Fino, Amontillado Oloroso… des styles variés qui vous feront découvrir un patrimoine vivant, vibrant et envoûtant.

Nombre de vins 6

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.

S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl par vin. .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

