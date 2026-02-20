Forum du Bien Vieillir Hexagone Autun

Forum du Bien Vieillir

Hexagone 2 boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:30:00

fin : 2026-04-30 17:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Une journée inspirante dédiée au bien vieillir,

aujourd’hui et demain.

Ce salon forum réunit des acteurs engagés et des experts de confiance autour d’un objectif commun accompagner chacun vers un vieillissement serein et épanoui. Retraite, santé, gestion du patrimoine, adaptation du logement, solutions d’habitat, activité physique et bien-être toutes les dimensions du bien vieillir sont abordées de manière accessible et concrète. .

Hexagone 2 boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

