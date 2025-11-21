Dégustation thématique Happy houblon ! Cave Laly Autun

Dégustation thématique Happy houblon !

Cave Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-04-30 17:00:00

Un afterwork sans chichi pour partager, rire et explorer les saveurs rafraîchissantes de la bière.

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service. .

