Fête de la Mosquée Mosquée du Morvan Autun

Autun

Fête de la Mosquée

Mosquée du Morvan 10t Rue des Drémeaux Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La fête de la mosquée est de retour !

Au programme châteaux gonflables, jeux pour enfants, tir à l’arc, ainsi qu’un concours de récitation et un quizz.

Événement ouvert à tous — venez nombreux !

Restauration sur place.

Possibilité de plats à emporter sur réservation, à récupérer directement sur place. .

Mosquée du Morvan 10t Rue des Drémeaux Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 03 67 60

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English : Fête de la Mosquée

L’événement Fête de la Mosquée Autun a été mis à jour le 2026-04-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II