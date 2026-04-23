Fête de la Mosquée Mosquée du Morvan Autun
Fête de la Mosquée Mosquée du Morvan Autun samedi 9 mai 2026.
Autun
Fête de la Mosquée
Mosquée du Morvan 10t Rue des Drémeaux Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La fête de la mosquée est de retour !
Au programme châteaux gonflables, jeux pour enfants, tir à l’arc, ainsi qu’un concours de récitation et un quizz.
Événement ouvert à tous — venez nombreux !
Restauration sur place.
Possibilité de plats à emporter sur réservation, à récupérer directement sur place. .
Mosquée du Morvan 10t Rue des Drémeaux Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 03 67 60
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English : Fête de la Mosquée
L’événement Fête de la Mosquée Autun a été mis à jour le 2026-04-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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